Convocan a familias para dar hogar temporal a chicos sin cuidados parentales

El Ministerio de Desarrollo Social lanzó una convocatoria abierta, sin plazo límite, para que salteños y salteñas se sumen al programa Familias Solidarias, una modalidad de acogimiento familiar temporal destinada a niñas, niños y adolescentes que, por diferentes motivos, no pueden permanecer con sus familias de origen.

El objetivo es que los chicos reciban cuidado, amor y protección en un hogar voluntario mientras se resuelve su situación, evitando su ingreso a instituciones. “Se trata de brindar un entorno familiar responsable y afectuoso, acompañado por un equipo interdisciplinario que guía y apoya a las familias durante todo el proceso”, explicaron desde la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.

En Salta, el programa está próximo a cumplir un año de funcionamiento y ya son varias las familias que vivieron la experiencia de abrir las puertas de su casa de manera transitoria. Para hacerlo, deben atravesar una instancia de formación y evaluación, acompañada por profesionales en Psicología, Trabajo Social y Psicopedagogía de la Dirección de Sistemas Alternativos.

Cómo inscribirse

La inscripción es gratuita y permanece abierta en tres municipios: Salta Capital, Orán y Metán. Quienes estén interesados pueden completar los siguientes formularios:

Con esta iniciativa, la provincia busca multiplicar la red de hogares transitorios capaces de acompañar con amor y responsabilidad a niños y adolescentes que necesitan un lugar de contención en momentos clave de sus vidas.