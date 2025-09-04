Por el Milagro, buscan hogares provisorios para animales que viven el micro centro

En esta época del Milagro en Salta, no debemos olvidarnos de nuestros "Callejeritos", que deambulan por el micro centro y es fundamental resguardarlos para evitar sufrimiento en ellos.

Fernanda Ahumada, referente del grupo proteccionista "Callejeritos de Salta" contó que "desde el mes pasado que ya venimos ofreciendo a los perritos en los hogares si los pueden tener provisoriamente desde el día 6 hasta el día después de las fiestas del Milagro".

Recordó que esta iniciativa tiene muchos años y la cantidad de perritos de la calle fue reduciéndose, en tal sentido detalló que: "en la Pandemia, tuvimos 37 perritos, después 17, ahora cuenta con 20 perros en zona centro, plaza 9 de Julio, Belgrano, legislatura, Usina, Cerro, ellos suben y bajan cerro San Bernardo".

Respecto a como sería la adopción provisoria explicó que: "Van con alimento, cuchita, vacunados. Van limpios, con collar".

Igualmente Fernanda, confirmó que de los 20 perros que hay en el centro, restarían reubicar 5.

Si querés resguardar a uno de etos animalitos, busá en redes sociales "callejeritosdesalta" Ahí pueden ingresar e informarse. Además pueden Martes y jueves acercarse a la feria en calle Alvarado 436, donde se puede comprar o llevar colaboración, cerró pro FM Aries.