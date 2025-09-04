¿Quién es y cómo murió? Investigan el hallazgo de un cuerpo en La Silleta

En la localidad de El Zapallar, en La Silleta, fue encontrado este miércoles un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición, y las autoridades trabajan para determinar su identidad y las causas del fallecimiento.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, informó que el hallazgo se produjo este miércoles 3 de septiembre y que se dispusieron todas las medidas de rigor para avanzar en la investigación.

Personal de Criminalística y Medicina Legal de la Policía de Salta realizó pericias en el lugar y trasladó el cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se evaluarán los indicios que permitan establecer la causa del deceso.

González precisó que se trabaja en coordinación con el Registro de Personas Desaparecidas y Extraviadas para lograr la identificación fehaciente de la persona hallada, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.