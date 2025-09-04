Diputados nacionales piden a senadores que voten en contra del veto: “Discapacidad no puede esperar”

Hoy, senadores nacionales tratarán el veto presidencial a la Emergencia de Discapacidad, momentos que tendrá en vilo al país al tratarse de un sector muy golpeado en este último tiempo.

La diputada nacional, Pamela Calletti, quien votó en contra del veto presidencial para la emergencia, aprovechó el diálogo con InformateSalta para pedirle a los senadores que voten en contra del veto : “La discapacidad no puede esperar”.

Explicó que, en caso de votar negativamente al veto, la presidencia no podrá continuar con su objetivo de no dar lugar a esta emergencia para un sector que se vio desfavorecido y perjudicado en este tiempo por la suspensión arbitraria de las pensiones.

“Nos quedan otras batallas, perdimos jubilados”, comentó la legisladora, recordando la búsqueda de un aumento que quedo trunco para las personas mayores de edad: “Era reconocerle un 7,02%, eran $22.000, un jubilado tiene que con la mínima vivir con $384.000, con eso tiene que comer, vestirse, pagar alquiler, luz, gas, medicamentos, cómo puede ser este Gobierno tan cruel”.

Otro temor que expresó, es un posible veto presidencial a la Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan y el Financiamiento Universitario, proyectos que el presidente deberá decidir hasta el 11 de septiembre si los veta o deja vigentes.

Hizo hincapié en el Hospital Garrahan como el único hospital pediátrico de alta complejidad en Argentina, donde llegan menores de todo el país cuando las provincias no pueden brindarle la atención que requieren.

“La diferencia entre tener o no tener Garrahan es la vida o la muerte”.

Sobre los dichos de Nación que estos proyectos afectarían la economía, sostuvo: “No rompe el equilibrio fiscal, eso es una gran mentira, dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta y se demostró que lo pagaron los jubilados, dijeron que venían a luchar contra la corrupción y fíjense los audios hoy robándole a discapacidad”.

Elecciones

Consultada por las próximas elecciones nacionales, dijo que serán muy difíciles, pero que desde su parte esta trabajando para “Primero los Salteños” que lleva como candidatos a Flavia Royón como Senadora nacional y Bernardo Biella como Diputado nacional: “Creo que tenemos más que nunca defender a Salta y los salteños”.