Urtubey prometió poner un freno al ajuste de Milei y proteger a los más vulnerables

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, afirmó que la elección de octubre estará marcada por una fuerte polarización y aseguró que su espacio es el único con la capacidad de enfrentar el modelo de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.

“La gente está votando dos cosas: o a favor de las políticas de Milei o en contra del ajuste. Fuerza Patria es la única fuerza con el volumen y la decisión necesarios para frenar este modelo”, expresó durante su recorrida por Metán, Joaquín V. González, Rosario de la Frontera, La Candelaria, El Tala, El Jardín, Hipólito Yrigoyen, Pichanal y Orán.

Urtubey subrayó que su compromiso será defender a Salta desde el Congreso: “No vamos a ser delegados del Gobierno nacional. Vamos a representar a los salteños para parar este ajuste salvaje, proteger a jubilados, estudiantes, discapacitados, municipios y provincias”.

El exgobernador también cuestionó el impacto de las medidas libertarias en la economía provincial: “El comercio está en crisis, la gente no llega a fin de mes y la deuda de las familias creció un 100% en seis meses. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad”.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a participar en los comicios: “Entiendo la apatía, pero nosotros sí podemos cambiar la realidad. Si queremos defender a Salta, hay que ir a votar”.