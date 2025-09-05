Rechazado el veto, el sector de la discapacidad aguarda la adhesión provincial a la ley

Fue este jueves por la tarde cuando la Cámara de Senadores de la Nación rechazó el veto presidencial y volvió a poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantiza prestaciones y apoyos para personas con discapacidad hasta diciembre de 2027.

Al respecto de esta cuestión, Natalia Grillo, de la Familias Autoconvocadas del Garrahan de Salta, habló con el medio Multivisión Federal donde indicó que, si bien cada vez van obteniendo más respaldo en sus reclamos y en su situación, entienden que ahora dependen que la Ley sea reglamentada y adaptada en las provincias, confiando que esto pueda pasar.

“Ayer fue un día importante, el Congreso pidió ser escuchados por el Gobierno, todos pedimos ser escuchados, es histórico que el Congreso haya puesto un párate a estas decisiones que iban contra nuestras familias, esperamos que siga adelante”, aseveró Grillo primeramente.

En este punto, aseveró que desde el sector “tenemos la expectativa que esto se reglamente, que se lleve adelante, que se lleve a cabo, sabemos de leyes a favor de la discapacidad, pero las provincias deben adherir y trabajar en la reglamentación”.

Ya sobre la situación que vienen atravesando las familias de la discapacidad, comentó que son muchas las que, a la fecha “están sin prestaciones, sin poder asistir a terapia, sin servicio de transporte de discapacidad, todos aspectos que forman parte de la vida cotidiana, del día a día, sin estas prestaciones y servicios nuestros hijos no reciben la calidad de vida que deberían obtener”.

Ahora, la esperanza está en que la ley avance, entendiendo los pormenores que aún pudieran haber, pero con la confianza de una reglamentación y adaptación. “Vemos que aún hay mucho por hacer, cada vez vemos más familias, más instituciones, más organismos, al lado de nosotros en nuestra lucha, vamos ganando fuerza; ahora las provincias deben trabajar sobre la reglamentación de esta ley”, concluyó.

“Debemos pelear con las obras sociales, con el gobierno, con el Estado… es día a día, no es justo”