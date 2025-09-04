La oposición dejó sin efecto el veto de Milei y se reactivó la emergencia en discapacidad

El Senado rechazó el veto presidencial y volvió a poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantiza prestaciones y apoyos para personas con discapacidad hasta diciembre de 2027.

Luis González, referente de TGD Padres TEA Salta, destacó la importancia de la medida: "Aquí no ganó una ley, ganó la gente, porque hablamos de personas, más de personas con discapacidad."

González valoró además la actuación del Senado frente a irregularidades que habían marcado la discusión y destacó la participación de familias y profesionales en la legislatura provincial: "Esto no se trata de vencedores ni vencidos, sino de garantizar que el Estado esté al lado de quienes realmente lo necesitan."

El referente remarcó la necesidad de asegurar la continuidad de pagos y prestaciones: "Lo importante ahora es que no se corte la cadena de pago. Hay gente cuyo único sustento se lo quitaron."

Desde Salta, la medida genera alivio y esperanza entre las familias que enfrentan día a día los desafíos de la discapacidad. La organización de padres autoconvocados seguirá acompañando a las familias y trabajando junto a profesionales de la salud para que los beneficios de la ley se apliquen de manera efectiva y llegue a todos quienes dependen de ellos.