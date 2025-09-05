Con "impronta social y de barrio", Linares asumirá la banca que dejó Del Frari en el Concejo

Tras la renuncia de Martín del Frari a su banca en el Concejo Deliberante y la decisión de Guadalupe Biella de no aceptar el cargo, Juan Pablo Linares, actual subsecretario de Inclusión Social y siguiente en la lista, asumirá formalmente la banca vacante.

Linares, en diálogo con CNN Salta, destacó que formó parte del proyecto desde sus inicios, impulsado por el intendente Emiliano Durand y el gobernador Gustavo Sáenz, y que ahora continuará trabajando desde un rol legislativo. "Es una gran responsabilidad, en un voto de confianza que me ha dado la gente”, dijo.

Sobre cómo será su trabajo en el Concejo, señaló que “trabajarán en conjunto y en equipo” con “una impronta social, de barrio y de cercanía con la gente”, aprovechando su experiencia en el área social.

Consultado sobre las prioridades para los salteños, destacó la atención a los casos de necesidad extrema, así como la implementación de programas de contención y herramientas de superación para quienes buscan mejorar su situación.

“Hay muchísimos programas de contención y la visión del intendente son herramientas para la gente que quiere superarse. Vamos a plantear distintos temas que nos ayuden a mejorar todas las herramientas sociales que tenemos”, concluyó.