Casi un caso diario de VIH en Salta: Los jóvenes de 20 a 39 años, los más afectados

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que en los primeros seis meses de 2025 se detectaron 148 nuevos casos de VIH, lo que representa una disminución del 20% respecto al mismo periodo del año anterior.

La cifra, aunque alentadora, refleja que el virus continúa afectando a la población local, con un promedio de casi un nuevo caso por día.

Del total de nuevos diagnósticos, dos de cada tres corresponden a hombres, con un total de 98 casos. La franja etaria más afectada es la de 20 a 39 años, que concentra 89 de las personas infectadas, mientras que los jóvenes de 20 a 29 años son el grupo con mayor incidencia, con 52 casos confirmados.

En cuanto a la distribución por meses, marzo fue el período con más contagios registrados (45 casos), seguido por mayo (27). En los demás meses del semestre, los números se mantuvieron entre 11 y 23 diagnósticos, mostrando una cierta regularidad en la detección.

Desde el programa de VIH, su titular, Laura Caporaletti, aseguró que todos los pacientes diagnosticados tienen acceso garantizado al tratamiento. La funcionaria hizo hincapié en la importancia de la prevención. "El preservativo nos protege y cuida a nuestra pareja", afirmó, reforzando el mensaje sobre el uso de métodos de barrera.

El Ministerio de Salud también recordó a la población que las pruebas de VIH son gratuitas, confidenciales y no requieren de un turno médico previo. Además, se recomendó a la comunidad realizarse estudios complementarios para detectar otras enfermedades de transmisión sexual, como hepatitis y sífilis, para asegurar un control de salud más completo.