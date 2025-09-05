Tuvo 3 infartos y asiste con su gomería móvil en agradecimiento al Señor y la Virgen del Milagro

El Milagro continúa visibilizando historias de esperanza, fe y devoción, en este caso Miguel Ángel Gómez es un gomero que por agradecimiento a los santos patronos ofrece sus servicios de manera móvil a quien necesite su ayuda durante esta festividad religiosa.

“Este año se suman mi señora y mi hija para cubrir el expeaje, la ruta 68 y 51, vamos a andar haciendo una, dos horas de acuerdo a las necesidades que tengan vamos a cubrir a los biciperegrinos y motoperegrinos que vengan como el año pasado” dijo Miguel.

Su historia de gratitud comenzó luego de sufrir 3 infartos, momento en que su médica le dijo que le quedaban solo dos años y medio de vida, por lo que se encomendó al Señor y la Virgen del Milagro: “Mis hijos y esposa se enteraron en enero, no quería afligirlos y ahora son 5 años y 4 meses de esa notificación, seguimos acá y esto me da mucha vida” dijo a Que Pasa.

“Les agradezco eso, que me den más vida para poder seguir disfrutando y atendiendo a la gente que necesita, más ahora en el Milagro”.

Quien necesite de la asistencia de la Gomería Móvil de Miguel y su familia puede comunicarse al 3876835452.