Gimnasia y Juvetud abren el fin de semana deportivo en CNN

CNN Salta05/09/2025
Desde las 19:30, en CNN Salta 94.7 Mhz., todo el equipo de “El Show del Fútbol” se llevará el arranque del fin de semana deportivo. 

Con los relatos de Sebastián Suárez y los comentarios de Sebastián Domínguez, se vivirá una nueva fecha de la Primera Nacional. 

Gimnasia quiere sumar de a tres para alcanzar a Madryn que está en lo más alto de la tabla de la zona A. 

En el mismo horario con los relatos de Ariel Vesga y los comentarios de Ángel Flores, vas a vivir la visita de Juventud  Antoniana a  Douglas Haig de Pergamino, en una nueva definición del Torneo Federal A.

