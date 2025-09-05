Son 26 los animales que aparecieron muertos en Rosario de Lerma

Los vecinos de Rosario de Lerma se encontraron con un impactante suceso en cercanías de las vías del ramal C-14, y a metros del Parque de la Salud. 18 vacas y seis ovejas se encontraban muertas y tiradas en el piso.

Los animales se encontraban en estado de descomposición. Los restos de huesos se encontraban regados por todo el campo. La postal generó el repudio y la indignación de transeúntes que viven cerca de la finca.

Los vecinos alertaron a las autoridades, que tomaron intervención sobre el hecho. La Policía Rural y la Fiscalía Penal se hicieron cargo de las investigaciones mediante fotografías y el labrado de actas, además de otorgar órdenes específicas al propietario del terreno sobre qué hacer con los animales. Sin embargo, instituciones como el SENASA (que se encarga de la sanidad y la calidad agroalimentaria) no realizaron hasta el momento peritajes sanitarios.



Por su parte, el dueño del campo alegó que: “Se murieron de viejas”. Esto no hizo más que intensificar la incertidumbre entre los vecinos que atribuyen el hecho a causas más graves como, por ejemplo: envenenamiento, plagas o enfermedades.

La situación no es tan solo un mero hecho aislado debido a que el problema representa un riesgo sanitario, ya que la finca se encuentra al lado de barrios poblados y de establecimientos agrícolas. La exposición a la intemperie de los restos de los animales es perjudicial y nociva tanto para el terreno como para la salud, ya que las bacterias y fluidos pueden contaminar el suelo o el aire.