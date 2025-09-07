Monza, dura con Colapinto: 17° en el GP de Italia; Verstappen ganó y McLaren completó el podio

En el “Templo de la Velocidad”, Franco Colapinto cerró un Gran Premio de Italia cuesta arriba y finalizó 17°, en una carrera en la que Alpine volvió a quedar relegado en ritmo puro. Sin sobresaltos mayores pero sin la velocidad para escalar, el argentino perdió terreno decisivo tras su paso por boxes y ya no pudo reinsertarse en la lucha por los puntos. Su compañero Pierre Gasly culminó 16°.

En la vanguardia, Max Verstappen se llevó la victoria con autoridad. Lando Norris fue segundo y Oscar Piastri tercero, en un podio con color papaya. Detrás se ordenaron Charles Leclerc (4°), George Russell (5°), Lewis Hamilton (6°), Alexander Albon (7°), Gabriel Bortoleto (8°), Kimi Antonelli (9°) e Isack Hadjar (10°). Carlos Sainz quedó a las puertas de los puntos en el 11° lugar.

Para Colapinto, el saldo es de aprendizaje: un domingo prolijo, sin incidentes, pero condicionado por la estrategia y la falta de ritmo en un circuito que premia la potencia y la eficiencia aerodinámica de baja carga. Con el análisis de datos en el box, el argentino y Alpine apuntarán a revertir sensaciones en la próxima cita del calendario.