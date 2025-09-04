Alpine sube a Aron y baja a Colapinto

Alpine decidió subir a Paul Aron al Alpine que habitualmente maneja Franco Colapinto para la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, este viernes desde las 8.30 (hora argentina) en Monza. Esta es una decisión habitual entre los equipos de la Fórmula 1 a lo largo del año y, a priori, no hay nada de qué preocuparse respecto del futuro del argentino.

Un cambio reglamentario a partir de este año obligó a los equipos a ceder cuatro veces uno de sus autos para un piloto novato que haya participado en menos de dos GPs. Por eso es que Ryo Hirakawa se subió al A525 que manejaba Jack Doohan en Japón.

El caso de Alpine tiene una particularidad: como Doohan solamente había corrido en Abu Dhabi a fines de 2024, durante el inicio de esta temporada en Australia ocupó uno de los cuatro cupos. Lo mismo les pasó a Mercedes, Racing Bulls y Sauber con Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto, respectivamente.

Aron, de 21 años y formado en la academia de Mercedes, firmó este año como reserva del equipo francés. Estuvo a cargo de las tareas en el simulador, participó de pruebas con autos anteriores, los tests de nuevos neumáticos Pirelli y la última sesión para jóvenes de postemporada en Abu Dhabi.

El estonio, 3° en el campeonato 2024 de Fórmula 2, ya se subió este año dos veces a un F1 pero de la mano de Sauber, en Silverstone y el Hungaroring, gracias a un acuerdo de cooperación entre ambas escuderías.