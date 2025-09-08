Semana del Milagro: Frío al amanecer y calorcito al mediodía en Salta

Salta amaneció este lunes con apenas 3,5°C y un cielo ligeramente nublado, en pleno tiempo del Milagro y con los lapachos en flor como marco.

La jornada promete una amplitud térmica marcada: mínima de 1°C y máxima que trepará hasta los 26°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico anticipa un inicio de semana con mañanas frescas y tardes templadas, ideal para quienes acompañan las celebraciones religiosas.

Para el resto de los días, se espera una continuidad del clima agradable:

Martes: mínima de 8°C y máxima de 24°C.

Miércoles: repunte con máxima de 28°C.

Jueves: leve descenso, máxima de 21°C.

Viernes a domingo: temperaturas entre 25°C y 27°C, con mañanas frescas y sin lluvias a la vista.

Los vientos se mantendrán calmos, con dirección predominante del noreste y sin ráfagas significativas. La visibilidad es óptima, alcanzando los 15 km.

Con un septiembre que mezcla devoción, flores y buen tiempo, la semana se perfila ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de abrigarse en las primeras horas del día.

¡Alerta, zonda!

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarilla por vientos intensos que afecta a la Cordillera de los Andes, la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, con vigencia entre las 6 y las 18 horas.

Según el organismo, en estas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que en los niveles más altos pueden superar los 100 km/h.

Por otro lado, también se emitió un alerta amarilla por viento Zonda que alcanzará a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.