Otro golpe al bolsillo: En cinco días volvió a subir la nafta en Salta

Sociedad05/09/2025
WhatsApp Image 2025-09-05 at 07.32.35

El bolsillo de los salteños volvió a sentir el impacto de los combustibles. Hoy viernes 5 de septiembre, los precios registraron un nuevo incremento en las estaciones de servicio de la ciudad, el segundo en lo que va del mes.

La nafta Súper, que el 1 de septiembre costaba $1.441 por litro, ahora se paga $1.450. En el caso de la nafta Infinia, pasó de $1.661 a $1.667.

Los aumentos también alcanzaron al gasoil: el diésel 500 se ubica en $1.486 y el Infinia diésel en $1.669. En tanto, el GNC se mantiene a $745 el metro cúbico.

Con este escenario, llenar un tanque promedio resulta cada vez más costoso y los conductores miran con preocupación la seguidilla de incrementos que se dieron en apenas una semana de septiembre.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día