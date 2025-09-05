Otro golpe al bolsillo: En cinco días volvió a subir la nafta en Salta

El bolsillo de los salteños volvió a sentir el impacto de los combustibles. Hoy viernes 5 de septiembre, los precios registraron un nuevo incremento en las estaciones de servicio de la ciudad, el segundo en lo que va del mes.

La nafta Súper, que el 1 de septiembre costaba $1.441 por litro, ahora se paga $1.450. En el caso de la nafta Infinia, pasó de $1.661 a $1.667.

Los aumentos también alcanzaron al gasoil: el diésel 500 se ubica en $1.486 y el Infinia diésel en $1.669. En tanto, el GNC se mantiene a $745 el metro cúbico.

Con este escenario, llenar un tanque promedio resulta cada vez más costoso y los conductores miran con preocupación la seguidilla de incrementos que se dieron en apenas una semana de septiembre.