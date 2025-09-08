Muerte de Leonel Francia: Llantos y caos tras la condena a la madre

Justicia08/09/2025
leonmadre de leonel francia

Este lunes se conoció el fallo de la justicia por la muerte de Leonel Francia, por el cual se condenó a la madre a prisión perpetua. 

En la Sala de Juicio estuvieron presentes familiares de la mujer. Al momento de la lectura del veredicto se pudieron escuchar llantos y los primeros gestos por la condena de Lidia Raquel Cardozo. 

leonel desmayo sala

Una de las mujeres presentes en la sala se descompensó tras la comunicación del Tribunal de Juicio, según publicó El Tribuno. En ese momento, se cayó al piso, por lo que debió recibir asistencia de los presentes. 

Lidia Cardozo fue traslada de forma inmediata a la Unidad Carcelaria N° 4, donde deberá cumplir su condena. 

caso leonel franciaCaso Leonel Francia: Perpetua para la madre del niño

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día