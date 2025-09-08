Muerte de Leonel Francia: Llantos y caos tras la condena a la madre

Este lunes se conoció el fallo de la justicia por la muerte de Leonel Francia, por el cual se condenó a la madre a prisión perpetua.

En la Sala de Juicio estuvieron presentes familiares de la mujer. Al momento de la lectura del veredicto se pudieron escuchar llantos y los primeros gestos por la condena de Lidia Raquel Cardozo.

Una de las mujeres presentes en la sala se descompensó tras la comunicación del Tribunal de Juicio, según publicó El Tribuno. En ese momento, se cayó al piso, por lo que debió recibir asistencia de los presentes.

Lidia Cardozo fue traslada de forma inmediata a la Unidad Carcelaria N° 4, donde deberá cumplir su condena.