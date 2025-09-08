Axel Kicillof reveló cómo fue su intercambio por WhatsApp con Guillermo Francos tras la elección bonaerense

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, relató este lunes cómo fue el breve contacto que mantuvo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del domingo. Según explicó, recibió un mensaje formal de felicitación, pero no hubo convocatoria a dialogar sobre temas de gestión.

Según informó Infobae, Kicillof mencionó que: «Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome. Le contesté formalmente, pero no fue una invitación a hablar de la provincia», señaló en diálogo con Radio con Vos.

Kicillof insistió en que por cuarta vez reclamó una reunión con el presidente Javier Milei para coordinar obras y políticas públicas, especialmente en materia de infraestructura y asistencia social. «Lo pedí públicamente ayer y lo reitero: necesitamos una reunión institucional. La situación de la provincia requiere coordinación con Nación», subrayó.

En contraste con la escasa comunicación con autoridades nacionales, el gobernador reveló que sí recibió llamados de varios líderes regionales, entre ellos Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gabriel Boric (Chile), funcionarios de México y la vicepresidenta de España.

El gobernador bonaerense advirtió que el Gobierno no debe «profundizar las mismas políticas»

Kicillof cuestionó la lectura que hizo el oficialismo nacional de la derrota electoral y advirtió sobre el rumbo económico: "Si leen al revés los resultados y dicen que van a profundizar las mismas políticas, me preocupa mucho como gobernador de 17 millones de bonaerenses. Necesitamos que empiecen a cuidar el trabajo, el salario y las condiciones de vida. Es eso lo que está golpeando a la provincia".

Por último, lanzó un mensaje directo a Milei: «Le recomiendo que tengamos una reunión porque van a empezar a decir que el descalabro financiero que vienen acumulando es por este resultado, echándonos la culpa. No quiero que se use como excusa".