Con más de tres décadas, la familia Viadurre se alista para volver a alimentar peregrinos

Salta transita las horas más profundas de su fe sincera y característica, la cual refleja la devoción que se ha transmitido entre generaciones, al vivir nuevamente los cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, transitando las jornadas rumbo a renovar el pacto de fidelidad, cuando se concrete la 333° procesión con los santos patronos.

En medio de las historias de fe, sobresalen también las de solidaridad, como aquella que se encuentra entre Salta y General Güemes, pues en cercanías del fuerte de Cobos, vive la familia Vidaurre, la cual lleva más de 30 años asistiendo a los peregrinos, preparándose para dar de comer nuevamente a los feligreses este 2025.

El medio El Once TV dialogó con el matrimonio que, hace varias décadas, inició lo que ya se volvió una tradición, asistir al caminante. “El primer y segundo año eran poquitos, la primera vez recibimos a un señor de Metán, vino con 10 peregrinos… ahí comenzamos a atender”, rememoraron los inicios.

Sin embargo, con el paso de los años “fueron más, el otro año más, los atendíamos nosotros dos pero cada año ¡se agrupaba más gente!”, reconocieron la sorpresa del testimonio de devoción, confiando ahora en la ayuda de la gente, para que cuenten con todo lo necesario para dar de comer. “Necesitamos pollo, carne, verduras”, indicaron.

Sin saber cuántos serán los feligreses que recibirán este año, los Vidaurre dijeron saber “que son mucho más” que el año pasado. “Vienen de todos lados, de Rosario de la Frontera, de Metán, del norte, de Salvador Mazza, dicen que van a llegar los de Entre Ríos por aquí, a lo mejor se quedan”, los agregó.

“Dios nos puso en este camino para atender a esta gente, ellos mismos nos lo dicen”