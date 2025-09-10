Lo chocaron y el conductor se dio a la fuga: “Lo tuve que frenar con la pierna”

El sábado a la mañana en Embarcación, Yuli Ruiz fue victima de un conductor imprudente, tras ser colisionado cuando salía de su trabajo.

El hombre, entrado en edad, comentó que su mujer pasó a buscarlo en moto a la salida de su trabajo, momento en que sucedió el siniestro: “Estábamos sentados, ya para salir y lo veía venir al auto y una vez me hicieron una broma así que me lo tiraban encima”.

En ningún momento esperó lo que ocurriría luego, ya que el vehículo colisionó contra él dándose a la fuga posteriormente: “Lo tuve que frenar con la pierna” dijo a UVC Canal 10.

Una pareja que se encontraba en una verdulería cercana lo asistió trasladándolo al nosocomio local donde agradeció la atención que recibió y también a la bondadosa pareja.

Pese al impacto solo sufrió golpes en sus piernas por lo que se encuentra tomando calmantes y en reposo según indicación médica: “Gracias a Dios y la virgencita fue un golpe nada más porque si hubiese sido quebradura es otra cosa”.

Su mujer que se encontraba a su lado al momento del accidente solo resultó con un golpe en uno de sus pies, por lo que al ver la situación siguió al conductor que escapaba, perdiéndolo más adelante.

Lo que recuerda Yuli es que el vehículo era un Ford Fiesta rojo cuya patente terminaba en 513, pero lejos de quedar con resentimiento lo único que hace es agradecer a Dios por una desgracia con suerte.

Quien radicó la denuncia en la Policía fue su señora, además su hermana encontró el vehículo y al momento de cruzar palabras con su propietario, este negó el hecho para después no saber que decir.

“Que va a ser, ya está. Gracias a Dios y la Virgen lo puedo contar” finalizó.