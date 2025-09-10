Ingresó sin autorización a la escuela de sus hijos para amenazar a su ex pareja

Un hombre de 39 años obligado a cumplir medidas cautelares y una prohibición de acercamiento fue condenado por desobediencia judicial y amenazas en contexto de violencia de género.

La investigación abarcó dos hechos independientes, en ambos casos con incumplimiento de medidas cautelares vigentes dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, que le prohibían acercarse a su expareja, a su domicilio y a las instituciones educativas a las que concurren los hijos en común.

Dos hechos fueron investigados para concluir en la condena, siendo el primero el 1 de noviembre de 2024, cuando el acusado ingresó sin autorización a un colegio donde se realizaba una actividad escolar, permaneciendo alrededor de una hora, hostigando verbalmente a su expareja con expresiones amenazantes. Su presencia fue constatada por la madre superiora del establecimiento, quien labró un acta institucional sobre el hecho.

Luego de esto, pasando unos días, irrumpió en el domicilio de la mujer tras forzar el portón de rejas del frente. Fue sorprendido en el patio delantero y, al ser descubierto, huyó en su vehículo siendo perseguido por la policía tras una alerta del 911. Posteriormente, la denunciante constató daños en su ropa íntima, cortada aparentemente con tijeras, lo que se interpretó como un acto de violencia simbólica e intimidatoria.

Ante las pruebas y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, la justicia resolvió imponerle una pena de seis meses de prisión condicional y el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: