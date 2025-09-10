Juicio por Nuri Klimasauskas: Declararon 3 de 10 testigos, continuarán este jueves

Este martes 9 de septiembre se reanudó la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, acusado del homicidio calificado de Nuri Klimasauskas, de 27 años, con quien mantenía una relación de pareja, ocurrido en febrero de 2023.

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, de la Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán. García Viarengo está imputado por homicidio doblemente calificado: por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Durante la jornada declararon tres de los diez testigos previstos: dos peritos de la defensa que participaron de la reconstrucción del hecho y una psicóloga de parte, que intervino en la pericia psicológica del acusado y la autopsia psicológica de la víctima.

El Tribunal, integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, dispuso un cuarto intermedio y confirmó que la próxima audiencia se realizará el jueves 11 de septiembre a las 10 hs, donde deberán declarar ocho testigos citados por las partes.

Por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, toda la audiencia está siendo grabada.