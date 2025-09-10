Por el Milagro, bares y confiterías no podrán colocar mesas y sillas en determinados puntos

La Subsecretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta emitió la Resolución Nº 264, en la que se establecen una serie de medidas y restricciones vinculadas al uso del espacio público durante los días centrales de las festividades del Señor y la Virgen del Milagro 2025.

Según lo dispuesto, el 15 de septiembre, entre las 00:00 y las 21:00 horas, no estará autorizada la instalación de mesas, sillas y sombrillas por parte de locales comerciales, ni el ejercicio de la venta ambulante o paradas transitorias en la Plaza 9 de Julio y en todo el recorrido de la procesión: calles España, Mitre, avenida Belgrano (altura 500 al 1000) y avenida Sarmiento (altura 200 al 1400).

Asimismo, se resolvió no autorizar la realización de bailes y espectáculos públicos en confiterías, cafés, pubs y locales afines en el cuadrante delimitado por Caseros, avenida Belgrano, Deán Funes y Balcarce, durante los días 13, 14 y 15 de septiembre, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 9.945.

La normativa también invita a los comercios gastronómicos ubicados alrededor de la Plaza 9 de Julio a reducir la ocupación de espacios con mesas, sillas y sombrillas en un metro hacia las recovas durante los días 13 y 14 de septiembre, así como a los comerciantes de calles España al 600, Zuviría al 100 y Balcarce al 100 a mantener las veredas despejadas de carteles, mobiliario y objetos de gran porte el día 15 de septiembre, entre las 8:00 y las 20:30 horas.

Por otra parte, se prohíbe el ejercicio de la venta ambulante en la Plaza Monumento 20 de Febrero y en un radio de 200 metros a su alrededor, entre las 13:00 y las 20:30 horas del 15 de septiembre.

Finalmente, la resolución advierte que la transgresión a estas disposiciones dará lugar a sanciones y multas según lo establecido por la normativa vigente.