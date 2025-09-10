El gerente del hospital Materno Infantil aseguró que se reprogramaron cirugías por falta de anestesistas

El gerente del hospital Público Materno Infantil de Salta, Dr. Esteban Rusinek, informó que debido a la falta de anestesistas, se tomó la decisión de reprogramar temporalmente un número importante de cirugías programadas en los sectores de pediatría y adultos.

La medida, de carácter precautorio, busca priorizar las intervenciones de emergencia y garantizar la seguridad de los pacientes frente a la quita parcial del servicio de los especialistas.

Actualmente, el nosocomio realiza un promedio de 49 cirugías diarias, pero a partir de hoy solo se podrán llevar a cabo 15 intervenciones por día. Esta reducción impacta principalmente en las operaciones de alta complejidad que estaban planificadas, entre ellas procedimientos oncológicos, cardiológicos, renales y urológicos, lo que representa más de 30 cirugías suspendidas cada día, unas 150 por semana.



Los anestesistas disponibles serán destinados exclusivamente a cubrir cirugías que no puedan postergarse. En el área de perinatología, la prioridad estará puesta en cesáreas y otras intervenciones urgentes; mientras que en pediatría se atenderán las emergencias que ingresen por guardia, como apendicitis, hernias y perforaciones, además de los casos oncológicos más graves.

Desde la gerencia del hospital reconocieron el impacto que esta situación genera en las listas de espera ya programadas para los próximos dos meses y en la angustia de los pacientes y sus familias.



Por ello, el equipo de Gestión de Pacientes está en contacto directo con cada persona afectada para informar sobre la reprogramación y responder consultas.

“El hospital entiende la preocupación, sobre todo de quienes viajan desde el interior de la provincia, pero se trata de una medida necesaria para resguardar la salud de todos”, señalaron desde la institución.