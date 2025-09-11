Historias peregrinas: Biciperegrinos del Hospital Papa Francisco llevan su gratitud a los santos patronos desde La Viña

Con cascos, bicicletas y sobre todo con el corazón lleno de fe, los biciperegrinos del Hospital Papa Francisco se preparan para iniciar una nueva peregrinación desde la Plaza de La Viña hasta la Catedral Basílica de Salta, en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

En este sentido, Jorge Arroyo, enfermero del hospital y vocero del grupo, recordó que la motivación principal de esta peregrinación surgió de un profundo agradecimiento. “El Hospital Papa Francisco fue centro regional COVID en 2020. Pasamos momentos muy difíciles, pero gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna vida dentro del personal. Por eso, nuestro lema es agradecer al Señor y la Virgen del Milagro por habernos cuidado”, señaló.

La iniciativa nació en 2023 con un pequeño grupo de trabajadores de la salud y hoy, en su tercer año, convoca a más de treinta peregrinos.

“La primera vez que fuimos, éramos apenas ocho amigos y compañeros, y lo hicimos en agradecimiento. El año pasado ya éramos doce y este año nos sorprendimos: ahora somos más de treinta”, contó con emoción Arroyo.

El camino va cargado de emoción. Parten desde La Viña y avanzan por más de 90 kilómetros, escoltados por la Policía de la Provincia. En el trayecto se cruzan con peregrinos que llegan de los rincones más lejanos de Salta. “Ver a la gente que nos aplaude y nos alienta, sentir que cada vez estamos más cerca de la Catedral, es algo muy fuerte”, expresó Arroyo, que este año vivirá una experiencia especial: pedaleará junto a su hijo de nueve años. “Él antes nos acompañaba en vehículo, pero ahora lo hará en bicicleta. Es un orgullo enorme compartir esto con él”.

La última pedaleada de Hugo

En esta peregrinación también hay historias que marcan despedidas y nuevos comienzos. Hugo Salvatierra, licenciado del hospital y uno de los referentes de la iniciativa, afronta su última pedaleada con sus colegas antes de jubilarse. “Nada es imposible cuando Dios está dentro de nuestro corazón. Hoy comenzamos con los primeros pasos hacia el encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro. Será mi última peregrinación con mis pares papales, luego será con los jubilados”, compartió en un mensaje cargado de fe y gratitud.

El grupo no solo cuenta con enfermeros y médicos, sino también con personal de distintas áreas, familiares y amigos que se suman a este gesto comunitario. Todos comparten el mismo espíritu: salir juntos y llegar juntos.

“La fe es la que nos mueve. Hay compañeras que tenían miedo de no poder llegar, pero entre todos nos alentamos. Salimos todos y llegamos todos”, afirmó Arroyo.

Pedalear para agradecer y pedir

El grupo comenzará su pedaleada este sábado 13 de septiembre, partiendo a primeras horas de la mañana desde la plaza de La Viña, esperando llegar a los pies de la catedral promediando las 18 hs.

Cada integrante del grupo lleva en su corazón pedidos y agradecimientos personales: la salud de los padres, la fortaleza de los hijos, la protección de la familia, el bienestar de los pacientes y también de toda la provincia. “Yo particularmente pido por mi familia, por mis padres, por mis hijos, y también por nuestras autoridades, para que tomen las mejores decisiones para la salud de todos los salteños”, expresó Arroyo.

El Milagro en dos ruedas

Con bicicletas que se vuelven símbolo de entrega, los trabajadores del Hospital Papa Francisco volverán a entrar a la plaza central, mezclándose con miles de peregrinos de toda Salta. Entre rezos, lágrimas y sonrisas, pondrán a los pies del Señor y la Virgen del Milagro no solo sus pedidos y agradecimientos, sino también historias de servicio, entrega y fe que se entrelazan en cada tramo del camino.