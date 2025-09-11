Día del Maestro: Se realizó un acto con docentes y funcionarios ministeriales

Esta mañana autoridades del ministerio de Educación de la Provincia participaron en el acto oficial por el Día del Maestro en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Salta Capital. La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Gestión Educativa, Estrella Villareal.

Villareal pidió inspirar a los niños y dejar huellas, no solo saberes, ejerciendo la tardea de la enseñanza con la convicción de que se pasó por la vida de los estudiantes y ellos fueron felices. "Hoy tendremos la posibilidad de tener esa conexión que es única y que solo en la escuela se puede lograr", sostuvo.

Por otro lado, la directora del establecimiento, Sonia Pereyra, destacó una frase del procér Sarmiento y señaló que todo problema de la sociedad tiene su raíz en la educación. A su vez, renovó el compromiso de la institución con el alumnado. La directora General de Educación Primaria, Rosa Saldaña, se refirió a la educación con compromiso esa que permite que los niños sean mejores personas y puedan superarse y construir un mundo más justo e inclusivo.

Finalmente se leyó el saludo del Gobernador Gustavo Sáenz en alusión al Día del Maestro y se ubicó una ofrenda floral sobre el busto de Domingo Faustino Sarmiento.