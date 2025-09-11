Nallar aseguró que los anestesiólogos no quieren cubrir los cargos en la Salud Pública

El gerente del Hospital Dr. Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, expresó públicamente su solidaridad con el Dr. Esteban Rusinek, gerente del Hospital Público Materno Infantil, en medio del conflicto con los anestesiólogos por la falta de personal que afecta la programación de cirugías.

Nallar explicó que la problemática se arrastra desde hace más de una década en la provincia, cuando gran parte del plantel de anestesiólogos de hospitales públicos se jubiló y no hubo profesionales interesados en cubrir los cargos disponibles en planta.

“Hemos tenido que recurrir a convenios con la Asociación de Anestesia para que brinden el servicio por práctica, es decir, cobrando por cada cirugía, con valores similares a los del sector privado” detalló.

“Es necesario que los anestesiólogos y la Asociación reconsideren la actitud que están tomando"

El gerente recordó que lo mismo ocurrió en el Hospital Papa Francisco al momento de su inauguración, ya que tampoco pudieron contar con anestesiólogos de planta. “Los valores se fueron incrementando debido a la posición dominante que tiene la Asociación de Anestesia, no solo en Salta sino en todo el país. La negociación es prácticamente nula: es tómalo o déjalo”, cuestionó.

Para dimensionar el impacto económico, Nallar señaló que “una cirugía de mediana o alta complejidad, realizada por un anestesiólogo, equivale al sueldo completo de un médico de planta en cualquier hospital de la provincia”. Y agregó: “Esto habla a las claras de que el sistema es inviable”.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión: “Es necesario que los anestesiólogos y la Asociación reconsideren la actitud que están tomando. No hay que olvidar que se han formado en hospitales públicos y que luego de obtener la especialidad se vuelcan casi exclusivamente al sector privado. La única manera de contar con ellos en el sector público es bajo el sistema de prestación. En algún momento deberá intervenir la Justicia para analizar si esta posición dominante es legal o no”.

El comunicado: