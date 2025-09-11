San Antonio de los Cobres: Partieron más de 4.000 peregrinos hacia la Catedral Basílica

Este jueves, en las primeras horas de la mañana, partió desde San Antonio de los Cobres una de las columnas más esperadas de la festividad del Milagro. Según informó la Policía de la Provincia, alrededor de 4.000 peregrinos iniciaron la caminata hacia la Catedral Basílica, en una verdadera marea humana que avanza por la Ruta 51 y sigue sumando fieles a su paso.

Las primeras imágenes de la jornada, registradas en la zona de Muñano (km 140), muestran la magnitud de la procesión: largas filas de caminantes con mochilas, banderas y bastones que, paso a paso, recorren la puna salteña para cumplir su promesa.

El trayecto de este jueves incluye una parada en el paraje Las Cuevas, donde almorzarán y descansarán, antes de continuar hasta Santa Rosa de Tastil, donde pasarán la noche. Desde allí retomarán la marcha hacia la capital salteña, enfrentando el frío, la altura y los desafíos del terreno.

Autoridades locales y de seguridad acompañan el recorrido para brindar asistencia y garantizar la circulación. La peregrinación desde San Antonio de los Cobres es una de las más emblemáticas del Milagro y refleja, una vez más, la profunda devoción que cada año convoca a miles de fieles en honor al Señor y la Virgen.