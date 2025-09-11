El dólar llegó a los $1445 y se acerca al techo de banda

En la rueda de hoy, el dólar en el Banco Nación rozó los $1450 para posicionarse finalmente en torno a los $1445 mientras que en el segmento mayorista alcanzó los $1432 a tan solo 2,8% del techo de la banda. De esta manera el dólar acumula un incremento de $77 en lo que va de la semana, aunque la presión se hizo mucho más evidente el lunes cuando la moneda saltó $54.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.393,45 para la compra y a $1.445,43 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete finalizó la jornada a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.

Los contratos de dólar cerraron con mayoría de alzas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.450, y que en diciembre llegará hasta los $1.586, lo que supera el techo de la banda. El volumen operado alcanzó los u$s1.159 millones.