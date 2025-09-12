A puro sol: Así estará el tiempo en la antesala del Milagro

Con clima ideal para las actividades religiosas y culturales, Salta transitará un fin de semana mayormente soleado y sin lluvias en la previa de la procesión y la renovación del Pacto de Fe del lunes 15 de septiembre, cuando miles de fieles acompañen a los Santos Patronos.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas templadas a cálidas, con máximas que oscilarán entre los 25 y 28 grados y mínimas frescas de entre 8 y 12 grados.

Hoy viernes se espera una temperatura máxima de 25°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste que podrían alcanzar los 30 km/h en la tarde.

El sábado el termómetro subirá hasta los 28°C, con mañana fresca de 8°C y condiciones estables, mientras que el domingo se mantendrá cálido, con mínima de 11°C y máxima de 27°C.

El lunes 15, día central de la procesión, se prevé un amanecer fresco de 10°C y una máxima de 25°C, con cielo algo nublado pero sin probabilidad de lluvias, lo que garantizará un marco favorable para la celebración más multitudinaria de la provincia.

De cara a los días posteriores, el pronóstico mantiene temperaturas agradables -entre 24 y 26°C- y sin precipitaciones a la vista, consolidando una semana de clima estable en Salta.