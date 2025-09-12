Plan Mi Lote en Orán: Se oficializó la adjudicación en venta de varias propiedades

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Infraestructura, oficializó la adjudicación en venta de inmuebles ubicados en distintas localidades del departamento Orán, destinados a familias que no poseen vivienda propia.

La medida se enmarca en el Plan Provincial de Urbanización Social y Regularización Dominial “Mi Lote”, creado en 2020 con el objetivo de garantizar el acceso a la tierra y la regularización de la situación dominial de sectores vulnerables.

El Decreto Nº 567 establece que los beneficiarios fueron seleccionados en base a informes técnicos de la Dirección General de Inmuebles y del Instituto Provincial de Vivienda, que confirmaron que los solicitantes cumplen con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2616 y que no son titulares de otros inmuebles.

Los terrenos adjudicados deberán destinarse exclusivamente a vivienda única y familiar, con la obligación de ser habitados de forma continua y permanente por los beneficiarios y sus grupos familiares. Queda expresamente prohibida su venta, alquiler o cesión en comodato sin autorización oficial, al menos hasta la cancelación total de las cuotas correspondientes.

El precio de cada lote podrá abonarse hasta en 100 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a través de los mecanismos que disponga la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado. Además, los adjudicatarios serán responsables de asumir el pago de impuestos provinciales y municipales, así como de cualquier deuda que pese sobre los inmuebles.