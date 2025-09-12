Agredieron a inspectoras de la Municipalidad en el Parque San Martín

Este viernes se registraron dos hechos de violencia en el Parque San Martín durante los operativos de despeje de la Municipalidad de Salta.

Dos inspectoras municipales y policías fueron agredidos brutalmente y sufrieron heridas tras un operativo en pleno Centro. Las trabajadoras recibieron golpes en sus rostros.



El primer hecho tuvo lugar en Alvarado y Córdoba durante un despeje preventivo por parte de inspectores de Espacios Públicos. Una vendedora ambulante agredió por la espalda a una inspectora de la Municipalidad. Dos de sus compañeros intentaron interceder, al igual que tres policías, pero fueron agredidos con palos y sufrieron heridas.

En España y 20 de febrero, familiares de la vendedora que había protagonizado la agresión anterior golpeó y amenazó a otras tres inspectoras municipales. En ese momento se sumaron dos carreros a la golpiza.

Las trabajadoras realizaron las denuncias correspondientes.