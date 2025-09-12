Agredieron a inspectoras de la Municipalidad en el Parque San Martín

Municipal12/09/2025
Este viernes se registraron dos hechos de violencia en el Parque San Martín durante los operativos de despeje de la Municipalidad de Salta. 

Dos inspectoras municipales y policías fueron agredidos brutalmente y sufrieron heridas tras un operativo en pleno Centro. Las trabajadoras recibieron golpes en sus rostros. 

El primer hecho tuvo lugar en Alvarado y Córdoba durante un despeje preventivo por parte de inspectores de Espacios Públicos. Una vendedora ambulante agredió por la espalda a una inspectora de la Municipalidad. Dos de sus compañeros intentaron interceder, al igual que tres policías, pero fueron agredidos con palos y sufrieron heridas. 

En España y 20 de febrero, familiares de la vendedora que había protagonizado la agresión anterior golpeó y amenazó a otras tres inspectoras municipales. En ese momento se sumaron dos carreros a la golpiza. 

Las trabajadoras realizaron las denuncias correspondientes. 

