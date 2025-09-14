Central y Boca empataron 1-1 en Rosario con un gol olímpico de Di María

Central y Boca empataron 1-1 en Rosario con un gol olímpico de Di MaríaDeportes14/09/2025
En el Gigante de Arroyito, donde el local Rosario Central y Boca Juniors igualaron 1-1 en el marco de la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.
El árbitro del partido es el bahiense Facundo Tello.
Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el xeneize, a los 19 minutos, mientras que Ángel Di María empató el encuentro con un golazo olímpico a los 23m.
Gol olímpico de Ángel Di María para Rosario Central, con el que igualó el partido ante Boca Juniors (1-1).
¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!! QUE GOLAZO HICISTE FIDEO!!!! ⚽🟡🔵— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

19m
BOCA PEGÓ PRIMERO 🔵🟡— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025
Gran frentazo de Rodrigo Battaglia para el 1-0 sobre Rosario Central

