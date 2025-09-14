Central y Boca empataron 1-1 en Rosario con un gol olímpico de Di María

Deportes14/09/2025
di maria

En el Gigante de Arroyito, donde el local Rosario Central y Boca Juniors igualaron  1-1 en el marco de la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El árbitro del partido es el bahiense Facundo Tello.

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el xeneize, a los 19 minutos, mientras que Ángel Di María empató el encuentro con un golazo olímpico a los 23m.

19m

Con gol de Rodrigo Bataglia de cabeza, Boca le gana a Rosario Central por 1 a 0.

