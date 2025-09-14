La Sinfónica de Salta finaliza la convocatoria a compositores de todo el país

La Orquesta Sinfónica de Salta, en conjunto con la Asociación Argentina de Compositores y la Escuela Universitaria de Música de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), lanzaron la primera edición del Concurso Nacional de Composición, una iniciativa inédita que busca proyectar nuevas voces de la música académica argentina.

Abierta a compositoras y compositores con nacionalidad y residencia en cualquier punto del país, la convocatoria está destinada a obras originales escritas para orquesta sinfónica, con una duración máxima de 25 minutos. La recepción de obras finalizará este 15 de septiembre.

El certamen representa una oportunidad valiosa para autores de todas las provincias, no sólo por el reconocimiento académico y artístico que implica, sino por los canales de difusión que habilita. El primer premio contempla la interpretación en vivo de la obra ganadora durante la temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de Salta, su publicación por la editorial de la UCASAL (EUCASA), la incorporación al catálogo del Plan Federal de Orquestas, Bandas Sinfónicas y Coros de Argentina y la entrega de un diploma.

El segundo premio recibirá la publicación y difusión de la obra por EUCASA, su inclusión en el Plan Federal y el correspondiente diploma. Además, se otorgará una mención honorífica y diploma para la obra seleccionada en tercer lugar.

El jurado está integrado por referentes destacados del ámbito académico y profesional: el maestro Eduardo Alonso-Crespo representará a la Orquesta Sinfónica de Salta, mientras que los maestros Pablo Bonacci y Germán Mercado lo harán por la Escuela Universitaria de Música de la UCASAL. En representación de la Asociación Argentina de Compositores participarán los maestros Mauricio Charbonnier y Lucio Jorge Bruno Videla.

Los resultados se anunciarán el 12 de diciembre, y las bases completas del certamen están disponibles en la web de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. Los interesados pueden encontrar las bases, condiciones y enlaces para la inscripción al certamen en culturasalta.gov.ar

Esta convocatoria, con fuerte impronta federal, busca visibilizar el talento de compositores emergentes y experimentados, y propone a Salta como un polo creativo y de circulación para la música orquestal contemporánea del país.