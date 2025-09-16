Caso “Chino” Saavedra: Su abogado asegura que no lo notó nervioso y cuestiona la seguridad en la Alcaidía

Tras el hallazgo sin vida de Nicolás “Chino” Saavedra, principal imputado por el crimen de Jimena Salas, quien se encontraba alojado en la Alcaidía a la espera del inicio del juicio previsto para hoy, el abogado defensor Marcelo Arancibia manifestó su consternación y destacó que su defendido nunca evidenció señales de ansiedad ni nerviosismo ante la inminente audiencia.

“Yo jamás he sentido ninguna percepción de que estuviera ansioso por este juicio, él me decía: ‘doctor, ya va a quedar todo aclarado y que yo no tengo nada que ver en este tema’”, relató Arancibia en diálogo con CNN Salta.

El letrado, quien visitaba a Saavedra regularmente y tenía planeado reunirse con él el día del deceso para pulir los últimos detalles del juicio, se mostró desconcertado por lo sucedido.

En la oportunidad, se preguntó de manera crítica por qué dentro de un establecimiento penitenciario puede haber un material “cortante o punzocortante” que pueda provocar una situación tan dolorosa.

Arancibia acompañará hoy a la familia en la autopsia que se realizará durante la mañana, con el objetivo de fiscalizar el procedimiento junto a un médico de parte.

¿Qué pasará con el juicio por Jimena Salas?

El abogado confirmó que se solicitará la suspensión de la audiencia programada, ya que la familia está devastada y tanto ellos como la defensa no se encuentran en condiciones anímicas de continuar.