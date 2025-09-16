¡Un lujo! La plaza 9 de Julio y el parque San Martín, impecables tras el Milagro

Fueron miles los salteños que, durante este lunes, participaron de los solemnes cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, cuando se concretó la 333° procesión con los santos patronos, renovando con ellos el centenario pacto de fidelidad para la protección del pueblo de Salta.

Tras las festivas muestras de fe y devoción, imagen que se destacó entre las tantas que dejó la mayor fiesta religiosa del norte argentino, fue la pulcritud que lucieron este martes la plaza 9 de Julio, epicentro de la celebración, como también el parque San Martín, donde se emplazó la feria temática.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo recorriendo el cuadrante fundacional de Salta, donde se podría ver la limpieza que personal de Agrotécnica Fueguina realizó durante la noche de este lunes, una vez producida la desconcentración de fieles y peregrinos que despidieron a las sagradas imágenes.

El panorama para la mañana de este martes no solo era de mayor calma y tranquilidad, con la aburrida rutina cotidiana dominando otra vez la vida de los salteños, sino que en la plaza brillaban sus baldosas por la limpieza que se efectuó, además de no quedar restos esparcidos por el suelo.

Similar era la imagen por el parque San Martín, donde en sus distintas plazas, se instalaron desde el viernes 700 puestos que participaron de la Feria del Milagro. Luego que se desmontaron los gazebos y stands, la rápida y efectiva limpieza hecha en el corazón verde de la ciudad sobresalía en medio de la calma y la tranquilidad.