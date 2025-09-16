Denuncian grave caso de bullying en una escuela de Santa Ana: "A a maestra se le fue de las manos"

Un grave caso de bullying escolar salió a la luz en la escuela Fermín Perdiguero, ubicada en el barrio Santa Ana de la capital salteña. La denuncia fue realizada por el padre de una alumna de 11 años a traves de Multivisión Federal, quien relató el calvario que atraviesa su hija desde el año pasado.

“Mi hija tiene 11 años y esto es un tema que lo viene sufriendo desde el año pasado, la cargan por su cuerpo, a burlas. Ella no lo podía dominar y ya este año pasó a que la golpeen, incluso compañeras de ella. El grupo es muy indisciplinado, hay una bandita que toma posesión del grado, a la maestra se le fue de las manos y no sabe qué hacer”, contó.

La situación se agravó recientemente, cuando la menor recibió mensajes intimidantes a través de un supuesto “juego”: “Mi nena tuvo mensajes este fin de semana que le decían que, si no cumplía con un juego, la iba a pasar mal”, denunció el padre.

Ante la falta de respuestas institucionales, la familia optó por inscribir a la niña en clases de defensa personal: “Con mi señora tratamos de educarla con palabras, pero al último tomamos la decisión de llevarla a una academia de defensa personal, no le queda de otra, defenderse”.

El padre agregó que los episodios de violencia se repiten dentro del aula: “Mi nena me dice: ‘Estaba copiando con la cabeza agachada y me pegó en la nuca’.

"La directora tuvo que ir a poner orden al grado y uno de los chicos respondió con una palabrota”

La denuncia también expone la falta de compromiso de otros tutores y las limitaciones de las escuelas para aplicar sanciones. “Los padres de los otros niños no se acercan, no se preocupan. Muchos de los chicos se manejan solos. La gran mayoría de las escuelas determina que no los puede suspender, no los pueden expulsar, ni siquiera cambiar de turno”.