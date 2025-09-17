Camioneta chocó contra un auto en zona oeste, solo hubo solo daños materiales

Pasadas las 8 horas, se registró un siniestro vial en la intersección de Avenida San Martín y Juan XXIII, en la zona oeste de la ciudad de Salta, cuando una camioneta colisionó con un automóvil.

Según los testigos presentes en el lugar, no se registraron heridos, y el incidente se limitó a daños materiales en ambos vehículos, siendo el más afectado el de menor porte.

Personal de tránsito y agentes policiales se hicieron presentes para controlar la situación, ordenar el tránsito y tomar declaraciones a los conductores involucrados.

El choque generó demoras momentáneas en la circulación de la zona, aunque el tránsito comenzó a normalizarse tras el retiro de los vehículos.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del siniestro, y se aguardan los informes oficiales para determinar responsabilidades.