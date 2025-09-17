Robaron en una escuelita de Embarcación: los ladrones eran menores

En las últimas horas, se reportó el ingreso y robo a una institución educativa en Embarcación. Se trata de la escuelita Néstor Palacios de Tierras Fiscales.

Según indicaron vecinos de la escuela, dos jovenes ingresaron a la institución y salieron con pertenencias. Luego se los identificó y se determinó que ambos son menores de edad.

Se robaron elementos didácticos, un parlante y otros objetos. Algunas cosas ya fueron recuperadas pero aún se trabaja para dar con el resto, publicó UVC Canal 10.