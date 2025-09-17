Robaron en una escuelita de Embarcación: los ladrones eran menores

Policiales17/09/2025
roboescuelaaa

En las últimas horas, se reportó el ingreso y robo a una institución educativa en Embarcación. Se trata de la escuelita Néstor Palacios de Tierras Fiscales. 

Según indicaron vecinos de la escuela, dos jovenes ingresaron a la institución y salieron con pertenencias. Luego se los identificó y se determinó que ambos son menores de edad.

Se robaron elementos didácticos, un parlante y otros objetos. Algunas cosas ya fueron recuperadas pero aún se trabaja para dar con el resto, publicó UVC Canal 10. 

escuelitaembarcación2

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día