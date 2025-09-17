Mujer prendió fuego la vivienda que comparte con sus hijos y amenazó a su ex pareja

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó de forma provisional a una mujer de 35 años, como autora de los delitos de incendio intencional y amenazas, en concurso real.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que la acusada permanezca privada de su libertad, mientras se cumplen diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Según la denuncia presentada por la expareja de la acusada, ambos mantuvieron una relación que se extendió durante 13 años, fruto de la cual tuvieron cinco hijos en común.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, el pasado 11 de septiembre se produjo una discusión entre ambas partes. En el marco de ese conflicto, la mujer habría iniciado un foco ígneo en el interior del domicilio familiar donde residen los menores.

Además, el damnificado afirmó que la acusada le profirió diversos insultos y amenazas.