Mansfield puso en marcha la primera mina híbrida del país en el Proyecto Lindero

La empresa Mansfield Minera S.A. subsidiaria de Fortuna Mining Corp. construyó una planta de regeneración solar fotovoltaica que funciona en complemento con una central térmica de gasoil, lo que permite tener una generación más limpia y sostenible.

De esta manera el Proyecto Lindero se convirtió en la primera mina híbrida operativa del país. Esto es posible gracias a la puesta en marcha de una flamante planta de energía solar fotovoltaica de última generación, desarrollada y operada por la empresa argentina SECCO.

Situada a 420 km de la ciudad de Salta y emplazada en el centro del Salar de Arizaro a 3.800 metros de altitud, esta innovadora planta cuenta ahora con una potencia adicional de 6 MWp, generada por 10.908 paneles solares bifaciales. Asimismo, incorpora un sofisticado sistema BESS (Battery Energy Storage System) de almacenamiento de energía, compuesto por 30 PCS (Power Conversion System) y 2 subestaciones transformadoras que brindan un total de 12 MWh de almacenamiento, permitiendo estabilizar picos de consumo.

El proyecto anexó a la central térmica existente un sistema fotovoltaico y un banco de baterías de ion-litio. De este modo, la mina funcionará durante el día únicamente con energía solar, reduciendo el consumo anual de combustible en aproximadamente un 40% y representando un avance crucial en la transición energética.

Vale la pena destacar que gracias a estos avances, la mina no solo se abastecerá de energía limpia durante el día sono que almacenará los excedentes en las baterías con el fin de generar una reserva para utilizarla cuando la demanda del proceso lo requiera.

Para este proyectop, SECCO desarrolló e implementó un Power Plant Controller (PPC) de diseño propio, capaz de coordinar y gestionar de forma inteligente el funcionamiento de una central híbrida en condiciones extremas ya que fue diseñado para resistir las condiciones más exigentes.

El sistema desarrollado íntegramente por ingeniería nacional, permite optimizar el uso de fuentes renovables, priorizando su despacho y reduciendo significativamente la dependencia de combustibles fósiles. El diseño se realizó a medida para la operación de Mansfield.

Una alianza estratégica con mirada sostenible

“Esto es un avance importantísimo para todos, algo muy deseado y un camino que seguramente comenzarán a recorrer muchas empresas mineras más. Operar con energía proveniente de fuentes renovables, que además deviene en la reducción de los costos de producción y la disminución de las emisiones de CO₂ en el medio ambiente, se volverá una ecuación ineludible para la planificación de las actividades del sector. Nos enorgullece ser los primeros en haber dado este gran paso”, señaló Agustín Frezze, Director de Legales y Asuntos Institucionales de Mansfield Minera.

Es que lograr integrar energía renovable en un sistema minero que antes dependía por completo de una central térmica diésel es un avance decisivo hacia la descarbonización de sus operaciones.

“Estamos muy contentos de haber desarrollado esta iniciativa que significa un avance en la transición hacia la eficiencia energética y que, paralelamente, optimiza también los resultados de nuestros clientes. En este caso, junto a Mansfield, hemos generado una verdadera alianza estratégica desde la que buscamos constantemente encontrar soluciones que hagan foco en el triple impacto: social, económico y medioambiental. Y lo mismo hacemos con todos nuestros clientes, siempre buscando soluciones a medida para cada necesidad”, expresó Georgina Balán, Directora de Planeamiento Estratégico de SECCO.

Industrias Juan F. Secco S.A., la compañía argentina encargada del diseño, desarrollo, puesta en marcha y operación de este proyecto, es líder en soluciones energéticas con más de 85 años de trayectoria. Mediante proyectos a medida para cada cliente de la Argentina y la región, la empresa gestiona actualmente más de 1.500 MW de generación instalada y 225.000 HP en compresión de gas, distribuidos en más de 220 plantas y centrales. Con esta iniciativa consolida, una vez más, su posición como socio fundamental en el desarrollo de soluciones energéticas sustentables para diversos sectores, en este caso puntualmente para la minería.

Por su parte, Mansfield Minera S.A., sociedad argentina (subsidiaria de la canadiense Fortuna Mining Corp.) que se dedica a la exploración y desarrollo de proyectos mineros en la Provincia de Salta hace más de 25 años, reafirmó su compromiso de crecimiento sostenido y, con este proyecto, refuerza su posición a la vanguardia de la eficiencia energética en una de las industrias más estratégicas para el futuro del país, contribuyendo al desarrollo sustentable de las comunidades y áreas cercanas a la operación de Mina Lindero, fomentando la protección y cuidado del medio ambiente.