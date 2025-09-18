Fue a recuperar su moto y lo machetearon, hoy está en riesgo: “Todo está en manos de Dios”

El pasado martes un joven de Tartagal fue victima de una brutal golpiza cuando fue a recuperar su moto robado y lo agarraron a machetazos.

El hermano de la victima salió a aclarar la situación tras los dichos que sugerían que su hermano estaba involucrado en narcotráfico o que se trataba de un ajuste de cuentas.

En diálogo con VideoTar relató como fueron los hechos: “A mi hermano el martes pasado le robaron la moto en B° Fátima. Fueron dos masculinos”, hecho por el cual su hermano y su madre fueron a radicar la denuncia en la Comisaría 3ra, pero no se la tomaron.

El sábado, amigos de su hermano le comentaron que la moto estaba en B° Norte Grande, por lo que para recuperar su propiedad fue hasta el lugar, pero recibió un ataque de machetazos: “Lo lesionaron gravemente”.

“Tiene que ir a cirugía de cráneo porque se lo fracturaron y las astillas se le metieron adentro del cerebro”.

Tras el ataque lograron estabilizarlo, pero al entrar con múltiples heridas y hematomas requiere intervención quirúrgica de manera apremiante pero al ingresar con 30.000 plaquetas en la sangre no se puede efectuar hasta no regularizar el número de plaquetas: “Le empezaron a poner sangre y anoche supuestamente plaquetas”.

“Si no lo operan corre riesgo y la operación también es riesgosa, todo está en manos de Dios” finalizó.