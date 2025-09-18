Concejales rechazaron la Cuenta General del último año de gestión de Bettina Romero

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de la ex intendenta Bettina Romero.

El concejal José García fue uno de los más críticos al señalar que “las primeras cuentas generales de la ex intendenta eran promisorias, pero a partir de su derrota en las elecciones de mayo de 2023 llegó la hecatombe a la ciudad”.

El edil aseguró que el cierre de la gestión dejó “números nefastos” y “obras abandonadas”, detallando que existen 17 proyectos inconclusos, entre ellos la remodelación de Plaza 9 de Julio y el canal Yrigoyen.

Además, denunció que antes de finalizar el mandato se produjo un vaciamiento del depósito de Desarrollo Social, hecho que actualmente está bajo investigación judicial. “Pensaron que le iban a dejar a la gestión siguiente un daño. Mi repudio a la cuenta y mi repudio al arrebato que le hicieron a las personas con discapacidad de la ciudad”, concluyó.

Por su parte, el concejal capitalino Gonzalo Corral, en diálogo con La Mañana de CNN Salta, advirtió que el municipio cerró con números rojos: “En el 2023 el municipio quedó en déficit. En un presupuesto que terminaba con caja, terminó con déficit”.

El edil recordó además que “en medio de mayo de 2023 se lanzó un sorteo de vouchers de productos para la construcción”, en un contexto de campaña electoral, lo que consideró un manejo cuestionable de los fondos públicos.