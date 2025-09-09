Mañana asume Pablo Linares en el Concejo Deliberante

Legislativa09/09/2025
juan pablo linares

Este miércoles durante la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, asumirá Juan Pablo Linares, se trata del reemplazo de Martín del Frari, quien presentó la renuncia a su banca semanas atrás. La decisión se tomó después de postularse cómo candidato a Defensor del Pueblo. 

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, será el encargado de presidir el acto y realizar la toma de juramento correspondiente.

La convocatoria a prestar juramento se realiza en virtud a lo informado por el Tribunal Electoral de la Provincia mediante el Acta Nº 8503. 

