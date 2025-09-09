Mañana asume Pablo Linares en el Concejo Deliberante

Este miércoles durante la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, asumirá Juan Pablo Linares, se trata del reemplazo de Martín del Frari, quien presentó la renuncia a su banca semanas atrás. La decisión se tomó después de postularse cómo candidato a Defensor del Pueblo.



El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, será el encargado de presidir el acto y realizar la toma de juramento correspondiente.

La convocatoria a prestar juramento se realiza en virtud a lo informado por el Tribunal Electoral de la Provincia mediante el Acta Nº 8503.