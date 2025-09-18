Adorni cuestionó el rechazo a los vetos: “Ayer se alinearon todos los enemigos del progreso”

El vocero presidencial Manuel Adorni criticó con dureza la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Sanitaria Pediátrica. En conferencia de prensa, aseguró que la medida pone en jaque el equilibrio fiscal y lanzó fuertes equivalencias sobre cómo debería financiarse ese gasto.

“El monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de $1,9 billones. Si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses. Habría que ver si diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo”, ironizó Adorni.

El vocero planteó otras opciones: “Otra forma de financiarlo es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente”.En esa línea, detalló que el financiamiento universitario equivaldría también a suspender planes sociales por tres meses, eliminar subsidios energéticos durante cuatro meses, congelar el presupuesto judicial por cinco años o quitar subsidios al transporte por un año y medio.

Respecto a la ley de Emergencia Pediátrica, Adorni advirtió que su costo anual de $130.000 millones implica medidas de impacto equivalente: “Es como suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses, despedir 66.550 empleados públicos o quitar el subsidio al transporte durante un mes”.

El vocero también cargó contra la movilización realizada tras el rechazo a los vetos: “En la marcha de ayer se alinearon todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos e incluso abanderados de Palestina”.

Además, comparó la gestión actual con la anterior: “Durante la gestión de Sergio Massa, con 211% de inflación anual, las universidades recibieron $0 de actualización para gastos de funcionamiento. Este Gobierno, en cambio, propuso un 8% real para educación en el presupuesto 2026, por encima de la inflación”.

Finalmente, Adorni hizo un llamado político con la mirada puesta en las legislativas: “El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso y evitar que el partido del Estado, compuesto por kirchneristas y sus disfraces republicanos, dilapide el futuro de los argentinos”.

En paralelo, el Senado ya fijó fecha para abordar los vetos presidenciales. Tras la media sanción en Diputados, la Cámara Alta buscará este jueves ratificar el rechazo a las medidas del Ejecutivo en relación a universidades y al Hospital Garrahan.