Caso Jimena Salas: Familiares y amigos dieron el último adiós a Javier "Chino" Saavedra

Familiares y amigos se congregaron en la conocida casa de sepelios ubicado en la San Luis y Alberdi, para despedir los restos de Javier Saavedra, principal acusado en el caso por el crimen de Jimena Salas.

En las afueras del lugar se pudo ver el momento en que el coche fúnebre salía en dirección al cementerio San Antonio de Padua acompañado por una caravana que lo despedía.

En medio del traslado, una de las personas que acompañaba sufrió una descompensación por lo que una ambulancia del SAMEC debió asistirla, informó Que Pasa Salta.

Recordamos que el inicio del juicio estaba previsto para el martes, produciéndose el fallecimiento de Saavedra el día anterior al mismo.