Italia propone un nuevo día festivo en conmemoración al Papa Francisco

Italia busca instaurar un día festivo en honor al Papa Francisco, fallecido en abril, y a San Francisco de Asís. El proyecto, respaldado por la coalición de la primera ministra Giorgia Meloni, propone fijar la fecha el 4 de octubre, aunque el debate en la Cámara Baja fue postergado hasta la próxima semana.

El papa Francisco fue el primero en elegir el nombre del místico del siglo XIII, célebre por renunciar a sus riquezas y dedicar su vida a los pobres. La figura del santo inspiró su pontificado, y ahora, con esta iniciativa, Italia busca unir ambas memorias en un solo día de celebración nacional.

El país ya tuvo un día feriado en honor a San Francisco, pero fue eliminado en 1977 en el marco de un plan de austeridad. Ahora, los promotores de la propuesta buscan restablecerlo coincidiendo con el 800 aniversario de la muerte del santo, previsto para el próximo año.