Detuvieron a un hombre que tras un siniestro vial agredió a una conductora en Salta

El 23 de agosto pasado las cámaras del Servicio de Emergencias 911 detectaron en la esquina de Tucumán e Ituzaingó un incidente entre una mujer de 56 años que manejaba un VW Gol y dos hombres mayores de edad que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Tras el siniestro vial, uno de los hombres agredió a la conductora y provocó daños en el vehículo. De inmediato desde el Centro de Coordinación Operativa se envió asistencia policial.

Allegados a la mujer se presentaron en el lugar e increparon al agresor, quien fue demorado por la policía. Los test de alcoholemia realizados a los conductores arrojaron resultado negativo.

La damnificada radicó la denuncia correspondiente, y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal 5, que continúa con las actuaciones correspondientes. En las últimas horas se pudo conocer que uno de los hombres fue detenido.