Detuvieron a un hombre que tras un siniestro vial agredió a una conductora en Salta

Policiales18/09/2025
agresión

El 23 de agosto pasado las cámaras del Servicio de Emergencias 911 detectaron en la esquina de Tucumán e Ituzaingó un incidente entre una mujer de 56 años que manejaba un VW Gol y dos hombres mayores de edad que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Tras el siniestro vial, uno de los hombres agredió a la conductora y provocó daños en el vehículo. De inmediato desde el Centro de Coordinación Operativa se envió asistencia policial.

Allegados a la mujer se presentaron en el lugar e increparon al agresor, quien fue demorado por la policía. Los test de alcoholemia realizados a los conductores arrojaron resultado negativo.

La damnificada radicó la denuncia correspondiente, y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal 5, que continúa con las actuaciones correspondientes. En las últimas horas se pudo conocer que uno de los hombres fue detenido.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día