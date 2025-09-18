Milei desplazó a Menem y le entregó la campaña de octubre a Santiago Caputo

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una intensa jornada política en la Quinta de Olivos, donde reunió a referentes bonaerenses, jefes de campaña y presidentes partidarios de todo el país para unificar el mensaje rumbo a las elecciones de octubre.

Durante el encuentro anunció dos cambios clave: empoderó a su asesor Santiago Caputo como responsable de la estrategia discursiva y designó a Pilar Ramírez, titular del partido en CABA, para coordinar el trabajo con las provincias. Estas decisiones desplazaron del armado a Eduardo “Lule” Menem, hasta ahora encargado del vínculo con el interior.

El mandatario habló durante tres horas, ratificó el rumbo económico y pidió a la militancia transmitir el eslogan “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. Segúnn trascendió en medios nacionales, reconoció errores y ordenó la creación de equipos para centralizar decisiones y calmar internas, especialmente tras la derrota en Buenos Aires.

Al cónclave asistieron, entre otros, Patricia Bullrich, José Luis Espert, Diego Valenzuela y Sebastián Pareja, junto a los presidentes partidarios de las 24 provincias. Varios dirigentes del PRO se retiraron antes de la segunda reunión y algunos aliados no fueron convocados.

El objetivo fue alinear la estrategia y consolidar un discurso único en todo el país, mientras en el Congreso la oposición avanzaba para revertir vetos oficiales sobre transferencias y financiamiento.