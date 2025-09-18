El gobernador se reunió con directivos de Ganfeng Lithium para analizar un proyecto de inversión

El gobernador se reunió con directivos de Ganfeng Lithium para analizar un proyecto de inversiónMinería18/09/2025
El Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con directivos de la minera Ganfeng Lithium quienes presentaron ante las autoridades provinciales un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos-Pastos Grandes.
Este proyecto, "reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo. Con más producción, más empleo local y más oportunidades de desarrollo, seguimos construyendo juntos el futuro de nuestra provincia" sotsuvo mandatario provincial a través de redes sociales.
Te puede interesar
Lo más visto